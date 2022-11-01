بروسيا دورتموند يحدد مبلغا ضخما لبيع بيلينغهام

حدد نادي بروسيا دورتموند الألماني، سعر بيع لاعب خط الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، المطلوب في أكبر الأندية الأوروبية بعد مردوده الكبير مع ناديه والمنتخب الإنجليزي.

وتراقب أندية ليفربول وريال مدريد ومانشستر سيتي لاعب خط الوسط، على أمل التعاقد معه الصيف المقبل.

وأشارت تقارير صحفية عديدة إلى كون بيلينغهام هو الهدف الرئيس لنادي ريال مدريد الصيف المقبل لدعم خط وسط الفريق مع تقدم توني كروس ولوكا مودريتش في العمر.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن بروسيا دورتموند يرغب في جني 150 مليون يورو من بيع اللاعب سواء لليفربول المهتم بالتعاقد معه أو ريال مدريد الذي بدأ بالفعل محادثات بشأنه بحسب تقارير إسبانية.

ورصد ريال مدريد 100 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، وهو مبلغ يمثل ثلثي الرقم الذي حدده بروسيا دورتموند لبيع بيلينغهام الصيف المقبل؛ ما يعني حاجة الريال لرفع قيمة عرضه إذا أراد حسم الصفقة.

وسيكون ليفربول منافسًا شرسًا على الصفقة، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالانتقال إلى أنفيلد أيضا، وعدم غلقه الباب أمام العروض المختلفة، إذ يعاني فريق يورغن كلوب من أزمة كبيرة في خط الوسط.

ويبلغ بيلينغهام من العمر 19 عامًا حيث ولد عام 2003، وانتقل إلى الفريق الألماني قادمًا من برمنغهام سيتي الإنجليزي عام 2020.