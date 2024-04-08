لاعبو أبو سليم الليبي يشتبكون مع حكم مباراة نهضة بركان (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي، مساء الأحد، وأدارها تحكيميًا الدولي المصري محمد معروف، وقوع أحداث مؤسفة بالاعتداء على الحكم قبيل النهاية.

وتغلب نهضة بركان على أبو سليم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، تقدم فيها كل فريق أكثر من مرة.

وحول نهضة بركان تأخره بهدف أمام أبو سليم الليبي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتعادل الفريق الليبي مجددا، ثم يخطف نهضة بركان هدف التأهل في الثانية الأخيرة.