لاعبو أبو سليم الليبي يشتبكون مع حكم مباراة نهضة بركان (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت فريقي نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي، مساء الأحد، وأدارها تحكيميًا الدولي المصري محمد معروف، وقوع أحداث مؤسفة بالاعتداء على الحكم قبيل النهاية.
وتغلب نهضة بركان على أبو سليم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، تقدم فيها كل فريق أكثر من مرة.
وحول نهضة بركان تأخره بهدف أمام أبو سليم الليبي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتعادل الفريق الليبي مجددا، ثم يخطف نهضة بركان هدف التأهل في الثانية الأخيرة.
واشتعلت الأزمة عقب تسجيل فريق نهضة بركان الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليركض لاعبو أبو سليم نحو معروف وتبدأ الأزمة بينهم؛ إذ كانت نتيجة التعادل 2-2 تؤهل الفريق الليبي للدور نصف النهائي، بسبب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.
وشهد اللقاء اعتراضات شديدة من لاعبي أبو سليم؛ ما تسبب بطرد حسام الباني في الدقيقة 110.
وتدخلت قوات الأمن لحماية الحكم محمد معروف، بعد الاعتراضات الشديدة من لاعبي الفريق الليبي.
ويصعد نهضة بركان لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نصف النهائي، بينما يواجه الزمالك فريق دريمز الغاني.