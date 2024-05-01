"ما عندهم دم".. حسين عبد الغني يوجه انتقادا حادا للاعبي الاتحاد (فيديو)

وجه حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، انتقادا حاد للاعبي نادي الاتحاد السعودي، بعد استمرار سلسلة هزائم الفريق أمام الهلال، والتي كان آخرها، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل سعود عبدالحميد هدفا قرب النهاية، ليقود الهلال للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على الاتحاد، والتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية، يوم الثلاثاء.

وانتصر الهلال رغم أنه أكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42، إثر طرد سيرجي سافيتش.

وواصل الزعيم هيمنته على مباريات الكلاسيكو؛ إذ حقق الانتصار في المباريات السبع التي جمعت الفريقين هذا الموسم (2 في الدوري، و2 في دوري الأبطال، ومباراة في البطولة العربية للأندية، والسوبر السعودي، وكأس الملك).