"ما عندهم دم".. حسين عبد الغني يوجه انتقادا حادا للاعبي الاتحاد (فيديو)
وجه حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، انتقادا حاد للاعبي نادي الاتحاد السعودي، بعد استمرار سلسلة هزائم الفريق أمام الهلال، والتي كان آخرها، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل سعود عبدالحميد هدفا قرب النهاية، ليقود الهلال للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على الاتحاد، والتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية، يوم الثلاثاء.
وانتصر الهلال رغم أنه أكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42، إثر طرد سيرجي سافيتش.
وواصل الزعيم هيمنته على مباريات الكلاسيكو؛ إذ حقق الانتصار في المباريات السبع التي جمعت الفريقين هذا الموسم (2 في الدوري، و2 في دوري الأبطال، ومباراة في البطولة العربية للأندية، والسوبر السعودي، وكأس الملك).
ولم يخسر الهلال على يد الاتحاد في آخر 12 مباراة بكل البطولات؛ إذ فاز 11 مرة، وتعادل مرة واحدة، بينما يرجع آخر فوز للعميد إلى أبريل 2021.
وقال حسين عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية: "حزين لأنني أتحدث عن موضوع مثل هذا، لكن اللاعبين ما عندهم دم، فريق يكسبك 7 مباريات شيء يقهر، كيف فريق يهزمني 7 مباريات دون ردة فعل، وحتى لو فريق بعيد عن المنافسة الهلال لا يهزمه 7 مباريات في موسم واحد".
وأضاف: "فيه عدم إحساس من لاعبي الاتحاد بالجمهور وتاريخ النادي، وحتى الجماهير لا تثق في لاعبيهم وهذا ظاهر في عدم حضورهم بعدد كبير في المدرجات".
وتابع: "الشك وعدم الثقة دخل في أنفس لاعبي الاتحاد، وكان فيه حالة ارتباك كبيرة بعد طرد لاعب الهلال وكان يجب على لاعبي الاتحاد يستغلوا هذا الأمر ولكن لم يحدث".
ويلعب الهلال في النهائي مع الفائز من مواجهة النصر والخليج التي تقام، اليوم الأربعاء.
وكان الهلال قد اقتنص في مايو من العام الماضي، لقب آخر نسخة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر تفوقه بركلات الترجيح (7-6) على حساب نادي الوحدة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).