بعد تعرض توم لوكير لنوبة قلبية.. إعادة مباراة بورنموث ولوتون بالدوري الإنجليزي

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 59 بعدما تعرض اللاعب لأزمة قلبية. وستعلن الرابطة موعد إعادة المباراة في وقت لاحق بعد مشاورات مع الأطراف المعنية.

وقالت الرابطة في بيان: "تود الرابطة أن تشكر الجهاز الطبي وكل المشاركين لسرعة التحرك استجابة للموقف الذي كان محبطا للغاية بالنسبة للجميع".

وأعلن لوتون، يوم الأحد، خضوع لوكير لفحوصات ستحدد نتائجها الخطوات التالية في طريق التعافي.