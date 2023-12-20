بعد تعرض توم لوكير لنوبة قلبية.. إعادة مباراة بورنموث ولوتون بالدوري الإنجليزي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعادة مواجهة بورنموث أمام لوتون تاون كاملة، بعد إلغائها يوم السبت الماضي إثر تعرض توم لوكير قائد لوتون لنوبة قلبية وانهياره على أرض الملعب.
وتوقفت المباراة عند الدقيقة 59 بعدما تعرض اللاعب لأزمة قلبية. وستعلن الرابطة موعد إعادة المباراة في وقت لاحق بعد مشاورات مع الأطراف المعنية.
وقالت الرابطة في بيان: "تود الرابطة أن تشكر الجهاز الطبي وكل المشاركين لسرعة التحرك استجابة للموقف الذي كان محبطا للغاية بالنسبة للجميع".
وأعلن لوتون، يوم الأحد، خضوع لوكير لفحوصات ستحدد نتائجها الخطوات التالية في طريق التعافي.
وكانت النتيجة 1-1 عندما سقط لوكير (29 عاما) على أرض الملعب دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور بدخول الطاقم الطبي.
وخرج لوكير لاعب منتخب ويلز من الملعب محمولا على محفة وسط تصفيق الجماهير بعد دخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس، وأبلغ مذيع الملعب الجماهير في وقت لاحق بإلغاء المباراة.
وسقط قلب الدفاع لوكير خلال فوز لوتون في المباراة النهائية لمرحلة الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز ضد كوفنتري سيتي على استاد ويمبلي، في 27 مايو أيار الماضي.
وأمضى اللاعب خمسة أيام في المستشفى وخضع لجراحة لعلاج الرجفان الأذيني، وهو اختلال في عمل القلب، قبل العودة للتدريب مع الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي بعد الحصول على موافقة طبية.