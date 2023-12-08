نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024

وجاء منتخب البرازيل في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كولومبيا وباراغوي وجامايكا.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات أمريكا وأوروغواي وبنما وبوليفيا.

في حين تضم المجموعة الرابعة منتخبات المكسيك والإكوادور وفنزويلا والفائز من ملحق الكونكاكاف بين هندوراس وكوستاريكا.

وسيصعد أول فريقين في كل من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية.

ومنتخبا الأرجنتين والأوروغواي الأكثر فوزا بكوبا أمريكا برصيد 15 لقبا لكل منهما، مقابل 9 ألقاب للبرازيل ولقبين لكل من تشيلي وباراغواي، ولقب لكل من كولومبيا وبوليفيا.