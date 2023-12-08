نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024
أجرى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" اليوم الجمعة، قرعة كوبا أمريكا 2024 التي تقام الصيف المقبل في أمريكا.
وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبا، وهذه أول نسخة للبطولة تقام على الأراضي الأمريكية.
وأوقعت قرعة دور المجموعات، منتخب الأرجنتين (حامل لقب النسخة الأخيرة) في المجموعة الأولى مع منتخبات بيرو وتشيلي والفائز من ملحق الكونكاكاف بين كندا وترينداد وتوباغو.
وجاء منتخب البرازيل في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كولومبيا وباراغوي وجامايكا.
وتضم المجموعة الثالثة منتخبات أمريكا وأوروغواي وبنما وبوليفيا.
في حين تضم المجموعة الرابعة منتخبات المكسيك والإكوادور وفنزويلا والفائز من ملحق الكونكاكاف بين هندوراس وكوستاريكا.
وسيصعد أول فريقين في كل من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية.
ومنتخبا الأرجنتين والأوروغواي الأكثر فوزا بكوبا أمريكا برصيد 15 لقبا لكل منهما، مقابل 9 ألقاب للبرازيل ولقبين لكل من تشيلي وباراغواي، ولقب لكل من كولومبيا وبوليفيا.