ترتيب الدوري الإنجليزي: ويستهام يفرض التعادل على تشيلسي

فرض ويستهام التعادل بنتيجة 1/1 على ضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

ووضع البرتغالي جواو فيليكس تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 16بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من إنزو فرنانديز.

وتعادل إميرسون لويستهام في الدقيقة 28 أيضا بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من جارود بوين.