نادي النصر يدشن افتتاح الدوري السعودي للسيدات بالفوز على سما 18/0

،دشن نادي النصر الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.

وافتتح النصر مبارياته في الدوري الممتاز للسيدات، اليوم الخميس، بمواجهة سما، والتي شهدت الفوز 18/0.