نادي النصر يدشن افتتاح الدوري السعودي للسيدات بالفوز على سما 18/0
افتتح النصر مبارياته في الدوري الممتاز للسيدات اليوم الخميس بمواجهة سما، والتي شهدت الفوز 18/0
،دشن نادي النصر الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.
وافتتح النصر مبارياته في الدوري الممتاز للسيدات، اليوم الخميس، بمواجهة سما، والتي شهدت الفوز 18/0.
أحرز أهداف النصر للسيدات كل من حصة العيسى "سوبر هاتريك"، ومباركة الصيعري "هاتريك"، ومنيرة الحمدان: "هاتريك"، وغادة حمادي "هاتريك"، وغدير عبدالواحد "هاتريك".
وأحرز كل من الثلاثي سامية العوني، وأسيل أحمد، أياسمين الجريفاني هدفًا واحدًا لكل لاعبة.
وتضم النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 أندية هي النصر والهلال واليمامة والاتحاد وشعلة الشرقية والشباب وسما والأهلي.
ويُلعب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).