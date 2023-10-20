بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.. هل يتم سحب ميدالية كأس العالم من بابو غوميز؟
عاقبت سلطات مكافحة المنشطات الإسبانية الأرجنتيني بابو غوميز، مهاجم مونزا الإيطالي، والحائز مع منتخب بلاده على لقب مونديال 2022 في قطر، بالإيقاف لمدة عامين؛ بسبب اختبار إيجابي للمنشطات، ما يهدده بتجريده من ميدالية كأس العالم.
وكان غوميز (35 عاما)، الذي انضم إلى مونزا في صفقة مجانية بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني في نهاية سبتمبر أيلول الماضي، ضمن تشكيلة الأرجنتين التي فازت بكأس العالم العام الماضي.
وقال نادي مونزا الإيطالي، في بيان رسمي: "يعلن مونزا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أخطر اللجنة الإسبانية لمكافحة المنشطات بالحكم الابتدائي ضد اللاعب أليخاندرو داريو غوميز".
وأضاف النادي أن اللاعب سقط في اختبار منشطات خضع له في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 عندما كان لاعبا في إشبيلية، بعد ظهور مادة تيربوتالين، وهي مادة تساعد في علاج أزمات الجهاز التنفسي، في عينته.
هل يفقد غوميز ميدالية كأس العالم؟
قالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إن غوميز قد يكون معرضا لخطر سحب ميدالياته الشخصية في كأس العالم، والدوري الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المادة 11 من القانون العالمي لمكافحة المنشطات، تحمي زملاءه وناديه، وليس اللاعب متعاطي المنشطات.
وأوضحت: " المادة 11 تشير إلى أنه لا يمكن سحب اللقب من أي فريق أو منتخب إلا إذا انتهك أكثر من عضوين في الفريق قواعد مكافحة المنشطات"، ولكن في الوقت نفسه فاللاعب معرض لخطر سحب ميداليته.