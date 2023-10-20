بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.. هل يتم سحب ميدالية كأس العالم من بابو غوميز؟

وكان غوميز (35 عاما)، الذي انضم إلى مونزا في صفقة مجانية بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني في نهاية سبتمبر أيلول الماضي، ضمن تشكيلة الأرجنتين التي فازت بكأس العالم العام الماضي.

وقال نادي مونزا الإيطالي، في بيان رسمي: "يعلن مونزا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أخطر اللجنة الإسبانية لمكافحة المنشطات بالحكم الابتدائي ضد اللاعب أليخاندرو داريو غوميز".

وأضاف النادي أن اللاعب سقط في اختبار منشطات خضع له في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 عندما كان لاعبا في إشبيلية، بعد ظهور مادة تيربوتالين، وهي مادة تساعد في علاج أزمات الجهاز التنفسي، في عينته.