النصر يتجاوز الرجاء ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (فيديو)
تأهل نادي النصر السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد تجاوز الرجاء البيضاوي المغربي بالفوز عليه 3/1، اليوم الأحد.
وتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 19بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أندرسون تاليسكا.
وأضاف سلطان الغنام الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا.
وأنهى النصر الشوط الأول متقدما 3/0، بعدما سجل له سيكو فوفانا هدفا في الدقيقة 38 من ضربة رأس.
وجاء هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة 41 بطريقة عكسية، وسجله عبدالله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرمى فريقه.
وتأهل الهلال السعودي والشرطة العراقي إلى نصف النهائي قبل أن يلحق بهما النصر.
وفي وقت لاحق، يلعب الشباب السعودي مع الوحدة الإماراتي في آخر مباريات ربع النهائي.
وسيلعب النصر مع الشرطة العراقي في نصف النهائي، على أن يلعب الهلال مع المتأهل من مباراة الشباب والوحدة.
وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء 9 أغسطس، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 12 أغسطس.