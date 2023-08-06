النصر يتجاوز الرجاء ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (فيديو)

وأنهى النصر الشوط الأول متقدما 3/0، بعدما سجل له سيكو فوفانا هدفا في الدقيقة 38 من ضربة رأس.

وجاء هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة 41 بطريقة عكسية، وسجله عبدالله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرمى فريقه.

وتأهل الهلال السعودي والشرطة العراقي إلى نصف النهائي قبل أن يلحق بهما النصر.

وفي وقت لاحق، يلعب الشباب السعودي مع الوحدة الإماراتي في آخر مباريات ربع النهائي.

وسيلعب النصر مع الشرطة العراقي في نصف النهائي، على أن يلعب الهلال مع المتأهل من مباراة الشباب والوحدة.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء 9 أغسطس، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 12 أغسطس.