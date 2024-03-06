إقامة مسابقات احترافية لـ"دوري بيسبول يونايتد" في السعودية

وقال كاش شيخ الرئيس التنفيذي لرابطة بيسبول يونايتد في بيان: "تحدد المملكة العربية السعودية وتيرة تطوير الرياضة والاستثمار والنمو في المملكة وخارجها، ويشرفنا حقا أن ندرج الآن رياضة البيسبول ضمن تلك الخطط الطموحة".

وأضاف: "تعمل هذه الاتفاقية على رفع مكانة وبصمة رابطة بيسبول يونايتد بشكل كبير في المنطقة وستمكننا، بنفس القدر من الأهمية، من العمل على مستوى الناشئين للمساعدة في تنمية اللعبة في أكبر دولة في الشرق الأوسط".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن الشراكة بين بيسبول يونايتد، وهو أول دوري بيسبول احترافي يركز على الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، والاتحاد السعودي للبيسبول والكرة اللينة هذا الأسبوع.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها جلب لعبة البيسبول الاحترافية إلى المملكة.

وتتضمن الشراكة أيضا منح حقوق إقامة فرق جديدة تابعة لرابطة دوري بيسبول يونايتد تمثل الرياض وجدة والدمام، وهي ثلاث من أكبر المدن في السعودية.