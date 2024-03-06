إقامة مسابقات احترافية لـ"دوري بيسبول يونايتد" في السعودية
وقعت رابطة دوري بيسبول يونايتد اتفاقا يمنحها مدة زمنية غير محدودة لإقامة منافسات بطولة الدوري الاحترافي الخاصة بها وغيرها من البطولات في السعودية.
وقال كاش شيخ الرئيس التنفيذي لرابطة بيسبول يونايتد في بيان: "تحدد المملكة العربية السعودية وتيرة تطوير الرياضة والاستثمار والنمو في المملكة وخارجها، ويشرفنا حقا أن ندرج الآن رياضة البيسبول ضمن تلك الخطط الطموحة".
وأضاف: "تعمل هذه الاتفاقية على رفع مكانة وبصمة رابطة بيسبول يونايتد بشكل كبير في المنطقة وستمكننا، بنفس القدر من الأهمية، من العمل على مستوى الناشئين للمساعدة في تنمية اللعبة في أكبر دولة في الشرق الأوسط".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن الشراكة بين بيسبول يونايتد، وهو أول دوري بيسبول احترافي يركز على الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، والاتحاد السعودي للبيسبول والكرة اللينة هذا الأسبوع.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها جلب لعبة البيسبول الاحترافية إلى المملكة.
وتتضمن الشراكة أيضا منح حقوق إقامة فرق جديدة تابعة لرابطة دوري بيسبول يونايتد تمثل الرياض وجدة والدمام، وهي ثلاث من أكبر المدن في السعودية.
وكجزء من الاتفاقية، ستقوم رابطة دوري بيسبول يونايتد بافتتاح شركة تابعة لها في المملكة وإقامة شراكة مع الاتحاد السعودي للبيسبول والكرة اللينة لتطوير اللعبة في السعودية.
وسيتشارك الاتحاد السعودي للعبة، الذي تأسس في عام 2019، أيضا مع بيسبول يونايتد لتطوير المنتخب الوطني بهدف المنافسة في البطولات القادمة للاتحاد العالمي للبيسبول والكرة اللينة.
وبدأت رابطة دوري بيسبول يونايتد في دبي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من خلال مواجهة كل النجوم (اول ستار)، وهي أولى مباريات البيسبول الاحترافية في تاريخ المنطقة.
ومن المقرر أن تعلن الرابطة عن خطط اللعب لعام 2024 بالإضافة إلى امتيازات التوسع السعودية في وقت لاحق من هذا العام.