ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويقتنص الصدارة (فيديو)

وبهذا الفوز، ثأر الريال من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام مايوركا في آخر مواجهة جرت بينهما في فبراير الماضي، كما واصل نتائجه الجيدة في البطولة عقب تحقيقه فوزه السادس في لقاءاته السبعة الأخيرة، ليتقدم خطوة جديدة في حملته نحو استعادة اللقب الذي فقده، في الموسم الماضي، لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الـ15 في المسابقة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 48 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جيرونا، الذي يستضيف أتلتيكو مدريد في مواجهة من العيار الثقيل، في وقت لاحق اليوم، بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد مايوركا، الذي نال خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: