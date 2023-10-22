UFC294.. إسلام ماخاشيف يهزم فولكانوفسكي ويتوج بطلًا للوزن الخفيف (فيديو)

وقال ماخاشيف عقب النزال: "لدي فريق رائع. كنا دائمًا نفعل ذلك في غرفة الملابس وأثناء التدريب، أظهرت لمنافسي بعض الركلات المنخفضة، وبعض الركلات على الجسم ثم قمت بتغييرها إلى ركلة على الرأس، أريد أن أشكر هذا الرجل (فولكانوفسكي). إنه بطل حقيقي".

وعندما سئِل عن خصمه القادم، إسلام ماخاشيف: "أنا لا أختار مطلقًا، أقول لدانا وايت، رئيس UFC، أعطني أي شخص".

يذكر أن إسلام ماخاشيف قد فاز بجميع مبارياته خلال مسيرته الاحترافية الممتدة على مدى 7 أعوام، إذ إنه لم يتلق سوى هزيمة واحدة مقابل 24 انتصارًا.