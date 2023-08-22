الدوري الإنجليزي.. آرسنال يحقق فوزا صعبا على كريستال بالاس
عاد آرسنال بفوز صعب على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1/0، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين.
وعلى ملعب سيلهرست بارك، انتهى الشوط الأول على التعادل السلبي.
وسجل لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.
ولعب آرسنال بـ10 لاعبين بعد طرد تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 67.
وفي آخر 10 مباريات بين آرسنال وكريستال بالاس، حقق آرسنال الفوز 4 مرات، وفاز كريستال بالاس مرتين، وتعادلا 4 مرات.
ويملك آرسنال 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وبرايتون.
أما كريستال بالاس فيملك 3 نقاط في المركز الـ11.
وفي أول جولة، فاز آرسنال 2/1 على نوتينغهام فورست، وتغلب كريستال بالاس 1/0 على شيفيلد يونايتد.
وفي الجولة الثالثة، سيلعب آرسنال مع فولهام، ثم مع مانشستر يونايتد، في حين يلعب كريستال بالاس مع برينتفورد.