الدوري الإنجليزي.. آرسنال يحقق فوزا صعبا على كريستال بالاس

عاد آرسنال بفوز صعب على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1/0، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، انتهى الشوط الأول على التعادل السلبي.

وسجل لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.