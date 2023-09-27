ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يخطف الوصافة بالفوز على كالياري (فيديو)

وأسعد زيتو لوفومبو جماهير كالياري عندما منح فريقه التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 29.

لكن نواه أوكافور أعاد ميلان للمباراة بإدراك التعادل بعد متابعة تسديدة مرتدة من بوريس رادونوفيتش حارس كالياري في الدقيقة 40.

وبعد ذلك بخمس دقائق، وضع فيكايو توموري ميلان في المقدمة.

وقضى روبن لوفتوس-تشيك ميلان على آمال كالياري عندما جعل النتيجة 3-1 بهدفه الأول مع ميلان، عند مرور ساعة من اللعب.