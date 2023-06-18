بعد اتهامه بتحريض سيف جعفر.. أسامة نبيه يرد على ميدو
ردَّ أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك، على ما ذكره أحمد حسام "ميدو" خلال برنامجه التلفزيوني بشأن تحريضه للاعبي الزمالك على الهروب.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت: "هناك شخص يحاول إقناع سيف جعفر بترك الزمالك والتوقيع لبيراميدز.. كما أنه حرَّض زوجته على الاتصال بـ والدة سيف كي تقنع ابنها بالتوقيع لبيراميدز".
وأضاف ميدو موجهًا تلميحاته إلى أسامة نبيه: "أنت كمان طالع تطلع شائعات على النادي إللي خيره عليك، وتقول ده زيزو وفتوح عاوزين يمشوا، والله عيب عليك".
وتابع: "الراجل ده عمل مشكلة كبيرة مع كارتيرون، كما تسبب برحيل فيريرا عشان يمسك مكانه، وبعد رحيل فيريرا جِه مدير فني لقي بدلة المدير الفني للزمالك واسعة عليه قالهم الحقوني ورجّعوا فيريرا تاني".
واختتم ميدو: "أوجه لك إنذارًا أخيرًا، أنا عندي ضدك حاجات كتير، وأزمات تسببت بها، لو ما بطلتش إللي بتعملوا ده، أنا أول واحد هيتصدّى ليك عشان إحنا عندنا الزمالك أهم حاجة، مش الفلوس إللي أنت قولت لابنك يسيب الزمالك عشانها".
ونفى أسامة نبيه هذه الاتهامات جملة وفصيلًا، مؤكدًا أنه لا يجرؤ على تحريض أي شخص لترك الزمالك.
وأبدى أسامة نبيه انزعاجه الشديد من تلك الاتهامات، مؤكدًا أنه "مصدوم" من تصريحات أحمد حسام ميدو، خاصة أن تلك الأفعال لا تصدر منه.
وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "هل من المعقول أن نكون في زمن السوشيال ميديا وأقوم بتلك التصرفات الصبيانية؟!".
وأضاف: "ما ذكره ميدو لا يصدقه أي إنسان.. الآن توجد وسائل إعلام مفتوحة أمام الجميع، وإذا قمت بتحريض أي لاعب سيتم اكتشاف ذلك على الفور في عصر السوشيال ميديا، فهل أنا لا أعي ذلك؟".
واختتم أسامة نبيه تصريحاته، مؤكدًا على أنه لن يترك حقه، وسيكشف الحقائق أمام الجميع في الوقت المناسب.