بعد اتهامه بتحريض سيف جعفر.. أسامة نبيه يرد على ميدو

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت: "هناك شخص يحاول إقناع سيف جعفر بترك الزمالك والتوقيع لبيراميدز.. كما أنه حرَّض زوجته على الاتصال بـ والدة سيف كي تقنع ابنها بالتوقيع لبيراميدز".

وأضاف ميدو موجهًا تلميحاته إلى أسامة نبيه: "أنت كمان طالع تطلع شائعات على النادي إللي خيره عليك، وتقول ده زيزو وفتوح عاوزين يمشوا، والله عيب عليك".

وتابع: "الراجل ده عمل مشكلة كبيرة مع كارتيرون، كما تسبب برحيل فيريرا عشان يمسك مكانه، وبعد رحيل فيريرا جِه مدير فني لقي بدلة المدير الفني للزمالك واسعة عليه قالهم الحقوني ورجّعوا فيريرا تاني".

واختتم ميدو: "أوجه لك إنذارًا أخيرًا، أنا عندي ضدك حاجات كتير، وأزمات تسببت بها، لو ما بطلتش إللي بتعملوا ده، أنا أول واحد هيتصدّى ليك عشان إحنا عندنا الزمالك أهم حاجة، مش الفلوس إللي أنت قولت لابنك يسيب الزمالك عشانها".