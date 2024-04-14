استعاد قدرته على الحركة والكلام.. آخر تطورات حالة كريستوفر أولسون
قال نادي ميتيالاند الدنماركي، اليوم الأحد، إن لاعب وسطه السويدي كريستوفر أولسون استعاد قدرته على الحركة والكلام بعد ثبوت تعرضه لجلطات دموية صغيرة في فصي مخه في الشهر الماضي.
وأُدخل أولسون المستشفى ووضع على جهاز التنفس الصناعي بعد سقوطه مغشيًا عليه في منزله الشهر الماضي، وتم نقله إلى المستشفى، وقال النادي إنه خضع لعدة فحوصات واختبارات في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح النادي أن حالة أولسون، البالغ 28 عاما، الذي يرقد في مركز هامل للمخ والأعصاب في الدنمارك، تشهد تحسنًا بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي نتيجة معاناته من التهاب نادر للغاية في الأوعية الدموية للمخ.
وأضاف النادي في بيان: "تحسن حالته البدنية واضح وحاليا يعكف على تحسين قدرته على المشي وهو أيضًا قادر على تناول الطعام بصورة مستقلة.
"ورغم وجود تحديات على مستوى الإدراك وعدم وجود مؤشرات مؤكدة عن اكتمال التعافي، يشعر الأطباء في المركز بتفاؤل نتيجة التطور الإيجابي الذي طرأ على حالته".
وقال كلاوس ستاينلاين، مدرب النادي الدنماركي: "من المؤلم رؤية كريستوفر بينما يصارع المرض. سلوكه الإيجابي وروحه القتالية وإصراره الدائم على الانتصار هي مصدر إلهام لنا جميعا".
وبدأ أولسون، الذي خاض 47 مباراة مع السويد، مسيرته مع آرسنال الإنجليزي ولعب أيضا مع أيك ستوكهولم السويدي وأندرلخت البلجيكي.