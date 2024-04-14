استعاد قدرته على الحركة والكلام.. آخر تطورات حالة كريستوفر أولسون

قال نادي ميتيالاند الدنماركي، اليوم الأحد، إن لاعب وسطه السويدي كريستوفر أولسون استعاد قدرته على الحركة والكلام بعد ثبوت تعرضه لجلطات دموية صغيرة في فصي مخه في الشهر الماضي.

وأُدخل أولسون المستشفى ووضع على جهاز التنفس الصناعي بعد سقوطه مغشيًا عليه في منزله الشهر الماضي، وتم نقله إلى المستشفى، وقال النادي إنه خضع لعدة فحوصات واختبارات في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح النادي أن حالة أولسون، البالغ 28 عاما، الذي يرقد في مركز هامل للمخ والأعصاب في الدنمارك، تشهد تحسنًا بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي نتيجة معاناته من التهاب نادر للغاية في الأوعية الدموية للمخ.