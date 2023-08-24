مباراة الهلال والرائد: اشتباك بين محمد الدوسري وأمير سعيود (فيديو)
زملاء في فريق واحد يشتبكون مع بعضهم البعض
اشتبك محمد الدوسري وأمير سعيود لاعبا فريق الرائد ضد بعضهما البعض، قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقهما ضد الهلال في دوري روشن السعودي.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الهلال بهدف نظيف أحرزه ميتروفيتش.
وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول التقطت كاميرا المباراة وجود اشتباك قوي بين محمد الدوسري وأمير سعيود الزملاء في فريق الرائد.
وأمسك الثنائي بأيادي بعضهما البعض وتبادلا لكمات خفيفة في الوجه والصدر وسط كلام متبادل بينهما.
ويلتقي الهلال ضد الرائد، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي.