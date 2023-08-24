مباراة الهلال والرائد: اشتباك بين محمد الدوسري وأمير سعيود (فيديو)

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الهلال بهدف نظيف أحرزه ميتروفيتش.

وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول التقطت كاميرا المباراة وجود اشتباك قوي بين محمد الدوسري وأمير سعيود الزملاء في فريق الرائد.

وأمسك الثنائي بأيادي بعضهما البعض وتبادلا لكمات خفيفة في الوجه والصدر وسط كلام متبادل بينهما.