بيراميدز يُدشن مسيرته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على مازيمبي (فيديو)

وسجل فاخري لاكاي هدف بيراميدز، الذي يشارك في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

أهدر رمضان صبحي أخطر فرصة لبيراميدز بعد مرور نصف ساعة من البداية عندما تلقى تمريرة أمام مرمى الضيوف لكنه سدد الكرة إلى جوار القائم الأيسر.

ولم يستغل مايلي تمريرة بينية من عبد الله السعيد في عمق دفاعات مازيمبي بالدقيقة 40 وترك الكرة تمر سهلة للحارس.

وانفرد مايلي بالحارس في الدقيقة 43 وفشل في السيطرة على الكرة ليهدر فرصة خطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز المهاجم الجنوب أفريقي هدفه بعد تمريرة عرضية من محمد الشيبي مهدها فيستون مايلي القادم من الكونجو إلى لاكاي ليطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة.