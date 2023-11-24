بيراميدز يُدشن مسيرته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على مازيمبي (فيديو)
افتتح نادي بيراميدز المصري مسيرته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على ضيفه مازيمبي الكونغولي في المجموعة الأولى اليوم الجمعة.
وسجل فاخري لاكاي هدف بيراميدز، الذي يشارك في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.
أهدر رمضان صبحي أخطر فرصة لبيراميدز بعد مرور نصف ساعة من البداية عندما تلقى تمريرة أمام مرمى الضيوف لكنه سدد الكرة إلى جوار القائم الأيسر.
ولم يستغل مايلي تمريرة بينية من عبد الله السعيد في عمق دفاعات مازيمبي بالدقيقة 40 وترك الكرة تمر سهلة للحارس.
وانفرد مايلي بالحارس في الدقيقة 43 وفشل في السيطرة على الكرة ليهدر فرصة خطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني أحرز المهاجم الجنوب أفريقي هدفه بعد تمريرة عرضية من محمد الشيبي مهدها فيستون مايلي القادم من الكونجو إلى لاكاي ليطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة.
وسدد جويل بيا لاعب مازيمبي في الدقيقة 78 لكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز تصدى لها.
وردت العارضة تسديدة قوية من مايلي قبل النهاية بأربع دقائق، وبعدها بدقائق أهدر اللاعب ذاته فرصة خطيرة من وضع انفراد.
وتصدر بيراميدز المجموعة الأولى بثلاث نقاط في انتظار المواجهة التي تجمع بين ماميلودي صن داونز، بطل الدوري الأفريقي، مع نواذيبو بطل موريتانيا غدا السبت.
فيما تذيل مازيمبي ترتيب المجموعة بدون نقاط.