الأهلي يدك شباك إنبي بثلاثية ويصعد لنهائي كأس مصر للموسم الماضي
تأهل الأهلي، حامل اللقب، إلى نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، بعد فوزه 3-صفر على إنبي في قبل النهائي، اليوم الأربعاء.
وتوقفت مسابقة كأس مصر عند الدور قبل النهائي، في ظل ازدحام جدول المباريات، وسيتم استكمالها هذا الموسم، إلى جانب إقامة كأس مصر للموسم الجديد 2023-2024.
افتتح علي معلول التسجيل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 33، وافتتح الفرنسي أنتوني موديست سجله مع فريقه الجديد في الدقيقة 51.
واختتم البديل إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الأهداف بعدما مهد لنفسه الكرة بشكل رائع ثم أطلق قذيفة هائلة من مدى قريب، ليفتتح سجله أيضا مع ناديه الجديد في الدقيقة 86.
ورغم النتيجة الكبيرة، فقد تألق محمد الشناوي حارس الأهلي في إنقاذ أكثر من فرصة خطيرة، وحافظ على نظافة شباكه حتى النهاية.
وسيلعب الأهلي في النهائي ضد الزمالك أو بيراميدز، في المباراة النهائية، حيث ينتظر الفائز من تلك المباراة.
وحرمت هذه النتيجة إنبي من المشاركة في كأس السوبر المحلية بشكلها الجديد، حيث كان يحتاج إلى الوصول إلى النهائي على الأقل للمشاركة.
وبذلك ستقام كأس السوبر بمشاركة أربعة فرق، هي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر، رابع الدوري المصري في الموسم الماضي، وذلك عقب حرمان الزمالك من اللعب بسبب الانسحاب من النسخة السابقة.