الأهلي يدك شباك إنبي بثلاثية ويصعد لنهائي كأس مصر للموسم الماضي

وتوقفت مسابقة كأس مصر عند الدور قبل النهائي، في ظل ازدحام جدول المباريات، وسيتم استكمالها هذا الموسم، إلى جانب إقامة كأس مصر للموسم الجديد 2023-2024.

افتتح علي معلول التسجيل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 33، وافتتح الفرنسي أنتوني موديست سجله مع فريقه الجديد في الدقيقة 51.

واختتم البديل إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الأهداف بعدما مهد لنفسه الكرة بشكل رائع ثم أطلق قذيفة هائلة من مدى قريب، ليفتتح سجله أيضا مع ناديه الجديد في الدقيقة 86.

ورغم النتيجة الكبيرة، فقد تألق محمد الشناوي حارس الأهلي في إنقاذ أكثر من فرصة خطيرة، وحافظ على نظافة شباكه حتى النهاية.