ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يكتسح الظفرة وينفرد بالصدارة

فاز شباب الأهلي 3-صفر على النصر اليوم الجمعة على استاد راشد محققا انتصاره الخامس على التوالي بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة، ليخطف صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك.

تقدم إيجور جيسوس لأصحاب الضيافة في الدقيقة 21، قبل أن يضيف فيدريكو كارتابيا الهدف الثاني في الدقيقة 84، وعاد المحترف الأرجنتيني وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 مستغلا تمريرة عمر خربين.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 22 نقطة ليتصدر الدوري مؤقتا، متفوقا بثلاث نقاط على الثنائي الشارقة والوحدة الذي خاض تسع مباريات.

وتوقف رصيد النصر عند ست نقاط في المركز 12 على بعد نقطتين من منطقة الهبوط.

ويلعب شباب الأهلي في الجولة المقبلة ضد الوصل، فيما يلعب النصر ضد دبا الفجيرة.