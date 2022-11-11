ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يكتسح الظفرة وينفرد بالصدارة
فاز شباب الأهلي 3-صفر على النصر اليوم الجمعة على استاد راشد محققا انتصاره الخامس على التوالي بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة، ليخطف صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك.
تقدم إيجور جيسوس لأصحاب الضيافة في الدقيقة 21، قبل أن يضيف فيدريكو كارتابيا الهدف الثاني في الدقيقة 84، وعاد المحترف الأرجنتيني وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 مستغلا تمريرة عمر خربين.
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 22 نقطة ليتصدر الدوري مؤقتا، متفوقا بثلاث نقاط على الثنائي الشارقة والوحدة الذي خاض تسع مباريات.
وتوقف رصيد النصر عند ست نقاط في المركز 12 على بعد نقطتين من منطقة الهبوط.
ويلعب شباب الأهلي في الجولة المقبلة ضد الوصل، فيما يلعب النصر ضد دبا الفجيرة.
وفي نفس التوقيت، فاز خورفكان 4-3 على الظفرة في مباراة استمرت إثارتها حتى اللحظات الأخيرة.
تقدم أنطونيو فالمور لخورفكان في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف، قبل إثارة الشوط الثاني الذي شهد تسجيل ستة أهداف.
وتعادل لوكاس كانيدو للظفرة في الدقيقة 50، وبعدها بأربعة دقائق أعاد إيلتون فيليبي التقدم لأصحاب الأرض مجددا.
وفي الدقيقة 63 سجل مهدي عبيد الهدف الثالث لخورفكان، لكن ميتشل تي فريدي قلص الفارق للظفرة في الدقيقة 75.
وعاد فيليبي وسجل الهدف الرابع لخورفكان في الدقيقة 90، لكن الغاني ليونارد أوفور أميسيميكو سجل الهدف الثالث للظفرة في الدقيقة 97.
ورفع خورفكان رصيده للنقطة 11 ليحتل المركز العاشر، أما الظفرة فتوقف رصيده عند أربع نقاط في المركز 13 وقبل الأخير.
ويلعب خورفكان ضد الوحدة في الجولة المقبلة، أما الظفرة فيلعب ضد عجمان.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: