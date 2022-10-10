الزمالك يحسم صفقة عمرو السيسي

حسم نادي الزمالك المصري، صفقة لاعب خط وسط نادي طلائع الجيش عمرو السيسي، لينتقل إلى بطل الدوري المصري الممتاز في صفقة تقدر بمليون دولار.

وقال محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل الذي يمتلك نصف عقد عمرو السيسي وأحقية الموافقة على بيعه أن الصفقة تمت لصالح الزمالك.

وكشف الطويلة في تصريحات إذاعية عن انتهاء الصفقة لصالح الزمالك.

كان النادي الأهلي قد دخل منافسا لنادي الزمالك في الصفقة من أجل التعاقد مع اللاعب الذي يجيد في مركز خط الوسط المدافع، وقدم مستويات طيبة مع ناديه الموسم الماضي.

وبانضمام السيسي يكون الزمالك قد تعاقد مع الثلاثي الأجنبي إبراهيما نداي وزكريا الوردي وسامسون أكينيولا، ومن المحليين عمر جابر وعماد نبيل دونجا ومصطفى الزناري.

دوري أبطال أفريقيا

إلى ذلك، اقترب الزمالك من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه فلامبو دوسنتر بطل بوروندي في ذهاب دور 32 أمس الأحد.

وأقيمت المباراة على استاد برج العرب في الاسكندرية بعد موافقة نادي فلامبو على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر.

وستقام مبارة العودة يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.