افتتاح دوري أدنوك: الوحدة يسقط أمام البطائح.. والشارقة يقلب تأخره أمام اتحاد كلباء (فيديو)
فجّر فريق البطائح أولى مفاجآت دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد، بعد أن فاز على الوحدة في افتتاح دوري 2024، اليوم الجمعة، ليخسر فريق المدرب بيتسو موسيماني 2/1، فيما انتفض الشارقة وقلب تأخره أمام اتحاد كلباء إلى الفوز 4/3.
واستقبل الوحدة، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، هدفا قبل خمس دقائق من النهاية، ليخسر 2-1 أمام البطائح الذي أفلت من الهبوط في الموسم الماضي.
افتتح أناتولي أبونج لاعب البطائح أهداف الموسم، بعدما هز شباك فريق موسيماني، مدرب الأهلي المصري والسعودي السابق، بعد ست دقائق من البداية.
وتعادل جواو بيدرو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.
ومن هجمة مرتدة، سجل ألفارو دي أوليفيرا هدف الفوز للبطائح، ليكمل أولى مفاجآت الموسم.
الشارقة يقلب تأخره أمام اتحاد كلباء
وفي مباراة أخرى، سجل الشارقة هدفين قرب النهاية، ليفوز 4-3، بعد انتفاضة أمام مضيفه اتحاد كلباء في بداية مثيرة لدوري أدنوك.
منح كايو لوكاس التقدم للشارقة بعد 16 دقيقة، ثم تعادل فيليب كيش لكلباء بعد سبع دقائق، لكن لوكاس أعاد التفوق لفريقه من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول.
وأدرك لياندرو سباداسيو التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط.
وتقدم كلباء لأول مرة عن طريق مهدي قائدي بعد مرور ساعة من اللعب.
لكن الشارقة حول تأخره إلى فوز بهدفين متأخرين من باكو ألكاسير ولوان بيريرا في الدقيقتين 79 و87.