افتتاح دوري أدنوك: الوحدة يسقط أمام البطائح.. والشارقة يقلب تأخره أمام اتحاد كلباء (فيديو)

واستقبل الوحدة، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، هدفا قبل خمس دقائق من النهاية، ليخسر 2-1 أمام البطائح الذي أفلت من الهبوط في الموسم الماضي.

افتتح أناتولي أبونج لاعب البطائح أهداف الموسم، بعدما هز شباك فريق موسيماني، مدرب الأهلي المصري والسعودي السابق، بعد ست دقائق من البداية.

وتعادل جواو بيدرو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

ومن هجمة مرتدة، سجل ألفارو دي أوليفيرا هدف الفوز للبطائح، ليكمل أولى مفاجآت الموسم.