البطولة العربية.. تأهل الهلال والسد لدور الـ8 على حساب الوداد والأهلي طرابلس

منح الصربي ميلينكوفيتش-سافيش المقدمة للهلال قرب نهاية الشوط الأول، بعدما استقبل تمريرة منخفضة من سعود عبد الحميد وسدد في الزاوية الضيقة للحارس يوسف المطيع.

وظن أمين أبو الفتح أنه تعادل للوداد بعدما سدد من مدى بعيد، لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسب الهدف بعد مراجعة طويلة للعبة.

وجاء إلغاء حكم اللقاء للهدف لوجود مخالفة على أبو الفتح تجاه سالم الدوسري لاعب الهلال، قبل أن تكشف الإعادة عدم وجود مخالفة ولكن لمسة يد على لاعب الوداد.

وتعادل البديل بوهرة للوداد بعدها في الدقيقة 64 بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء خدعت عبد الله المعيوف حارس الهلال.

ودام التعادل لدقيقتين فقط، قبل أن يسجل نيفيز هدفا بتسديدة من داخل حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الحميد.