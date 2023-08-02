البطولة العربية.. تأهل الهلال والسد لدور الـ8 على حساب الوداد والأهلي طرابلس
تأهل نادي الهلال السعودي برفقة السد القطري إلى دور الـ8 ببطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، على حساب الوداد المغربي والأهلي طرابلس.
وخلال مباراة الهلال والوداد، اليوم الأربعاء، سجل الفريق السعودي هدفا في كل شوط ليتأهل لدور الثمانية من البطولة العربية للأندية، بعد فوزه 2-1 على الفريق المغربي الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.
منح الصربي ميلينكوفيتش-سافيش المقدمة للهلال قرب نهاية الشوط الأول، بعدما استقبل تمريرة منخفضة من سعود عبد الحميد وسدد في الزاوية الضيقة للحارس يوسف المطيع.
وظن أمين أبو الفتح أنه تعادل للوداد بعدما سدد من مدى بعيد، لكن حكم الفيديو المساعد لم يحتسب الهدف بعد مراجعة طويلة للعبة.
وجاء إلغاء حكم اللقاء للهدف لوجود مخالفة على أبو الفتح تجاه سالم الدوسري لاعب الهلال، قبل أن تكشف الإعادة عدم وجود مخالفة ولكن لمسة يد على لاعب الوداد.
وتعادل البديل بوهرة للوداد بعدها في الدقيقة 64 بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء خدعت عبد الله المعيوف حارس الهلال.
ودام التعادل لدقيقتين فقط، قبل أن يسجل نيفيز هدفا بتسديدة من داخل حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الحميد.
السد يخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة أمام أهلي طرابلس
في المباراة الثانية، استطاع باولو اوتافيو هز الشباك في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، ليتغلب السد القطري على أهلي طرابلس الليبي 1-صفر.
وجاء هدف اوتافيو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ليمنح السد الانتصار الثاني في دور المجموعات بعد فوزه على الهلال السعودي 3-2.
بهذه النتائج، رفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط ليتأخر بثلاث نقاط عن الفريق القطري، الذي تفوق 1-صفر على أهلي طرابلس الليبي.
وتجمد رصيد الوداد عند نقطتين في المركز الثالث، وهو نفس رصيد الأهلي طرابلس صاحب المركز الأخير.
وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملا: