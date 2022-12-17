الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ستاد خليفة الدولي لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين منتخبي المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ويسدل الستار على منافسات النسخة الحالية للمونديال غداً الأحد بمواجهة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي البطولة على ملعب لوسيل.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة المغرب ضد كرواتيا في مونديال 2022، فإلى السطور القادمة: