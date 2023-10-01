ترتيب الدوري الإيطالي: أتلانتا يفرض التعادل على يوفنتوس
قدَّم فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس أداءً رائعًا في الشوط الثاني ليساهم بخروج فريقه بالتعادل 0/0 مع مضيفه أتلانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي اليوم الأحد.
وأبعد الحارس البولندي ركلة حرة من لويس موريل بأطراف أصابعه لتصطدم بالعارضة ثم في ظهره إلى خارج الملعب قرب النهاية.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 14 نقطة متأخرًا بأربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، ويتقدم بنقطة واحدة على أتلانتا خامس الترتيب.
وأهدر دافيدي زاباكوستا لاعب أتلانتا فرصتين في بداية المباراة.
وبدأ أتلانتا الشوط الثاني بقوة مدعومًا بجماهيره، وأضاع فرصتين بواسطة إيدرسون وشارل دي كيتلار.
وكانت أخطر فرص يوفنتوس بتسديدة فيدريكو كييزا التي أبعدها الحارس خوان موسو.
وسدد موريل كرة أخرى ارتدت من صدر تشيزني لكن تيون كوبمينمرز لم يستغل الموقف حيث أطاح بالكرة فوق العارضة من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة.
روما يهزم فروزينوني
منح هدفان عبر روميلو لوكاكو ولورينتسو بليغريني فريقهما روما الفوز 2-صفر على ضيفه فروزينوني الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوم الأحد، مما يخفف الضغط عن المدرب جوزيه مورينيو.
وبعد 21 دقيقة، بدل لوكاكو اتجاهه بذكاء ليتخلص من رقيبه ويسدد في الشباك من مسافة 12 ياردة ليمنح أصحاب الأرض هدف التقدم.
وحاول فروزينوني، الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة خارج أرضه، إدراك التعادل لكن بليغريني قائد روما أحبط آمال الفريق الزائر بتسديدة مباشرة إثر ركلة حرة قبل سبع دقائق من النهاية.
وأنهت النتيجة مسيرة مخيبة للآمال لفريق مورينيو، الذي خسر 4-1 أمام جنوة يوم الخميس الماضي، مما جعله يقبع حول منطقة الهبوط.
وصعد روما الآن إلى المركز 12 بثماني نقاط من سبع مباريات. ويحتل فروزينوني المركز العاشر بتسع نقاط.