من هي لاعبة كرة القدم التي قتلها زوجها؟ (صور)

كشفت تقارير إعلامية أنه تم العثور على لاعبة كرة قدم أرجنتينية مقتولة خنقا على يد زوجها السابق الذي انتحر لاحقا داخل شقتهما.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فقد عُثر على فلورنسيا غينازو، البالغة 30 عاما التي تلعب في نادي أرجنتينو ميندوزا الأرجنتيني، مضروبة ومخنوقة داخل الغرفة التي كانت تشاركها مع شريكها إغناسيو أوجستين نوتو.

وعقب الحادث، عُثر على ورقة على النافذة تنبه الجيران إلى الأهوال التي سيجدونها بالداخل، وجاء فيها: (اتصلوا بالطوارئ. الأطفال وحدهم).

وأشارت الصحيفة إلى أن إغناسيو أوجستين، زوج اللاعبة الأرجنتينة، ترك ابنائهما يلعبان في غرفة منفصلة، ولكن الابن الأكبر صاحب الـ7 سنوات، انتقل إلى الغرفة التي وقعت فيها الجريمة، لكنه لم يتمكن من فتح الباب، وفي ذلك الحين اتصل أحد الجيران بالشرطة.