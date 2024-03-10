ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يهزم إمبولي ويخطف الوصافة مؤقتا (فيديو)
انتزع ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، مؤقتا، بعد فوزه 1/0 على إمبولي، اليوم الأحد، في الجولة الـ 28 من الكالتشيو.
وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) سجل كريستيان بوليسيتش الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 41، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من نوا أوكافور.
ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 59 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني مؤقتا، بانتظار نتيجة يوفنتوس مع أتلانتا.
ويملك يوفنتوس 57 نقطة من 27 مباراة في المركز الثالث.
وجمّدت الخسارة رصيد إمبولي عند 25 نقطة من 28 مباراة، في المركز الـ16.
وخلال 28 مباراة في الدوري الإيطالي، فاز ميلان 18 مرة، وتعادل خمس مرات، وخسر مثلها.
يشار إلى أن إنتر ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويملك 75 نقطة من 28 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب ميلان مع سلافيا براغ التشيكي يوم الخميس، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وقد فاز الروسينيري 4/2 في مباراة الذهاب.