ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يهزم إمبولي ويخطف الوصافة مؤقتا (فيديو)

انتزع ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، مؤقتا، بعد فوزه 1/0 على إمبولي، اليوم الأحد، في الجولة الـ 28 من الكالتشيو.

وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) سجل كريستيان بوليسيتش الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 41، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من نوا أوكافور.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 59 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني مؤقتا، بانتظار نتيجة يوفنتوس مع أتلانتا.