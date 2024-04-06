الرجاء يطلب من جماهيره عدم الحضور لمشاهدة مواجهة شباب المحمدية

طلب الرجاء البيضاوي من جماهيره عدم حضور مواجهة شباب المحمدية المقرر إقامتها غدا الأحد، في كأس العرش.

وقال الرجاء: "حفاظا على السلامة العامة لجماهيرنا الوفية بوجه عام، وتجنبا لكل انزلاق من شأنه المس بحرية الأشخاص وسلامتهم أو التأثير على المساندة الجماهيرية لنادينا فيما تبقى من مباريات مصيرية، ورغبة من النادي في إنجاح مسابقة كأس العرش العزيزة والغالية لما لها من رمزية كبيرة عندنا جميعا".

وأضاف: "فإن الرجاء يدعو جماهيره المساندة إلى عدم الحضور يوم الأحد 7 أبريل 2024 أمام شباب المحمدية بالرغم من اقتنائها لتذاكر المباراة، وذلك لأسباب عديدة، منها طرح تذاكر تفوق الطاقة الاستيعابية للملعب".

وتابع بيان النادي: "وسيتم نشر بيان مفصل يحمل العديد من الحقائق الخاصة بالموضوع، وذلك بعد إجراء هذه المباراة".

وتفوق الرجاء 2/0 على أولمبيك آسفي في دور الـ32.

وحقق الرجاء ثمانية ألقاب في كأس العرش بفارق أربعة القاب عن الجيش الملكي البطل التاريخي للمسابقة.

ويحتل الرجاء المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي، ويملك 54 نقطة من 24 مباراة، ويتأخر بأربع نقاط عن الجيش الملكي المتصدر.