جولة الحسم في الدوري الأردني.. كل ما تريد معرفته عن مباراتي الجزيرة ضد الفيصلي والوحدات مع مغير السرحان
يسدل الستار، اليوم الجمعة، على منافسات الموسم الحالي للدوري الأردني بإقامة مواجهات الحسم في الجولة الأخيرة.
يخرج الفيصلي صاحب الصدارة لمواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الجزيرة، في حين يستضيف الوحدات صاحب المركز الثاني منافسه مغير السرحان.
وتقام أيضا مواجهة بين الحسين إربد وضيفه سحاب، كما يلعب معان ضد الصريح.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي الحسم في الجولة الأخيرة للدوري الأردني.. فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام مباراة الفيصلي مع مضيفه الجزيرة على ملعب (الأمير محمد) الساعة 17:00 بتوقيت الأردن.
وتقام في التوقيت نفسه مواجهة الوحدات وضيفه مغير السرحان على ملعب (الملك عبدالله الثاني) وأيضا مواجهة الحسين إربد ضد سحاب على ملعب (الحسن).
وتنقل مباراة الفيصلي والجزيرة عبر قناة الأردن الرياضية، بينما تذاع مباراة الوحدات ومغير السرحان عبر التلفزيون الأردني.
سيناريوهات التتويج
يتصدر الفيصلي ترتيب الدوري الأردني برصيد 48 نقطة بعدما حقق 14 فوزا و6 تعادلات وتلقى خسارة واحدة.
ويحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 47 نقطة بواقع 14 فوزا و5 تعادلات وخسارتين.
ويحتل الحسين إربد المركز الثالث برصيد 47 نقطة أيضا بعدما حقق 14 فوزا و5 تعادلات وتلقى خسارتين.
وتشير معايير الدوري الأردني حال التساوي في النقاط إلى الاعتماد على نتائج المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة والأعلى تهديفا في اللقاءات المباشرة ثم فارق الأهداف بصفة عامة ثم الأكثر تهديفا بصفة عامة.
ويعني فوز الفيصلي تتويجه رسميا باللقب بغض النظر عن أي سيناريو آخر، كما أن هزيمة الوحدات وأيضا الحسين إربد تضمن التتويج للفيصلي.
وفي حالة خسارة الفيصلي وتساوي الوحدات مع الحسين إربد حال فوزهما سيكون اللجوء لفارق الأهداف الإجمالي ثم إجمالي الأهداف لتساويهما في المواجهات المباشرة.
ويبقى السيناريو الثالث حال تعادل الوحدات وتعادل الحسين إربد وخسارة الفيصلي وتساوي الفرق الثلاثة عند 48 نقطة ولكن الفيصلي يتوج لتفوقه في المواجهات المباشرة ضد الوحدات والحسين إربد.
ويعد الفيصلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 34 مرة آخرها موسم 2018/2019 ويليه الوحدات برصيد 17 مرة آخرها موسم 2019/2020 بينما لم يتوج الحسين إربد في تاريخه.
الفيصلي.. ومباراة الحسم
يخوض الفيصلي مواجهة الحسم من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مواجهة الجزيرة في عقر داره، خاصة أن الجزيرة فقد آماله في البقاء ببطولة الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة.
ويقود الفيصلي مديره الفني جمال أبوعابد الذي يعتمد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى يزيد أبوليلى، وأمامه رباعي خط الدفاع مصطفى ناظم وإحسان حداد وأنس بني ياسين وسالم العجالين.
ويقود خط الوسط نورالدين الروابدة وبجواره نزار الرشدان وصانع الألعاب مجدي العطار مع ثنائي الأطراف أمين الشناينة ويوسف أبوجلبوش، مع المهاجم بيتر نورث.
آمال الوحدات.. وطموح الحسين إربد
يسعى الوحدات مع مدربه الفرنسي ديديه غوميز للحفاظ على آماله في التتويج انتظارا لهدية من الجزيرة والفوز في آخر جولة.
ويغيب عن الوحدات الثلاثي أحمد إلياس وفراس شلباية وخالد عصام للإيقاف وزيد جابر وعمر مناصرة للإصابة.
ويعتمد الوحدات على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدالله الفاخوري، وأمامه الرباعي محمد أبوحشيش ومهند خيرالله ومحمد الدميري وأحمد ثائر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كلارنس بيتانغ وأحمد سمير وأنس العوضات، وثلاثي الهجوم مهند أبوطه ومنذر أبوعمارة وشهاب القنبر.
ويتطلع الحسين إربد لتتويج تاريخي حال الفوز في آخر لقاء ضد سحاب انتظارا لهزيمة الوحدات والفيصلي وحسم اللقب.
ويعتمد حسين علاونة المدير الفني لفريق الحسين إربد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبدالله الزعبي، وأمامه أدهم القرشي ورواد أبو خيزران وسعد الروسان وبسام دلدوم في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إبراهيم سعادة ومنذر القاسمي ومصعب اللحام ومحمد الموالي، مع ثنائي الهجوم عبدالله العطار ودييغو كالديرون.
وقال محمد عمر، المدير الفني الأسبق للوحدات، لشبكة "إرم نيوز" إن الدوري الأردني وصل للمحطة الأخيرة وكل السيناريوهات واردة، ولكنه يود أن يوجه الشكر للأندية الثلاثة التي تتنافس حتى النهاية الفيصلي والوحدات والحسين إربد.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن هوية الفريق الفائز فالكرة الأردنية تعيش موسما تنافسيا قويا يؤكد التطور.