جولة الحسم في الدوري الأردني.. كل ما تريد معرفته عن مباراتي الجزيرة ضد الفيصلي والوحدات مع مغير السرحان

وتشير معايير الدوري الأردني حال التساوي في النقاط إلى الاعتماد على نتائج المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة والأعلى تهديفا في اللقاءات المباشرة ثم فارق الأهداف بصفة عامة ثم الأكثر تهديفا بصفة عامة.

ويعني فوز الفيصلي تتويجه رسميا باللقب بغض النظر عن أي سيناريو آخر، كما أن هزيمة الوحدات وأيضا الحسين إربد تضمن التتويج للفيصلي.