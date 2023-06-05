إسحاق بلفوضيل يرد على نبأ إيقافه بتهمة محاولة قتل شقيقته (صورة)

وكتب إسحاق بلفوضيل عبر حسابه في موقع "إنستغرام: "آمل من الصحف التي تقوم بكل شيء للحصول على تفاعل (لدرجة الوصول بهم لكتابة عناوين عن محاولة قتل وأشياء زائفة أخرى) أن تقوم بنشر معلومات صحيحة".

وأضاف: "الحمد لله أنا وأختي في وضع أفضل وبخير".

وزعمت صحيفة "لوباريزيان" أنه وُجهت لبلفوضيل تهمة محاولة قتل شقيقته التي تبلغ من العمر 15 عامًا؛ بسبب سوء تفاهم لا تُعرف خلفياته.

وأضافت أن شقيقة اللاعب اتصلت بالشرطة لحظة وقوع الحادثة ما أدى إلى تدخل السلطات وإيقاف اللاعب.

وسبق لبلفوضيل اللعب في فرنسا لبولوني وليون ونانت، وفي إيطاليا لبارما وليفورنو، وفي الإمارات لبني ياس، وفي ألمانيا لفيردر بريمن.

وخاض بلفوضيل 19 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري منذ 2013.