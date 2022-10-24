يواكيم لوف ينتقد جدل المدربين وتمثيل اللاعبين في الدوري الألماني

وجّه يواكيم لوف، المدرب السابق للمنتخب الألماني، انتقادا لمدربي ولاعبي الدوري الألماني لكثرة الجدل مع الحكام، وتمثيل اللاعبين للحصول على ضربات ثابتة في مباريات البوندسليغا.

وقال لوف، اليوم الإثنين، في مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية، إن الجماهير لا ترغب في رؤية هذه المشاهد، في الوقت الذي وصف فيه الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه "نموذج يحتذى به" في هذا الجانب.

وأضاف لوف: "في المقارنة بين الدوريات الأوروبية، أرى كرة قدم نزيهة في إنجلترا، فهي سريعة وصعبة لكنها جيدة، دائما أرى حرص اللاعبين على البقاء واقفين على أقدامهم."

وتابع لوف الذي رحل عن منتخب ألمانيا في يوليو 2021: "في ألمانيا أرى اللاعبين يسقطون مع أي تدخل جسدي ولا يتقبلون قرارات الحكام، والمدربون يتجادلون باستمرار مع الحكم الرابع، لا أريد ذلك، أريد احترام سيادة الحكم".

وأكد: "على المدربين الاهتمام بالمباراة، لأن التعليق المستمر على القرارات، رغم كل المشاعر، هو بالتأكيد طريقة خاطئة ولا يمثل الهدف من اللعبة".

وأتم: "الجماهير تريد مشاهدة العدالة على الملعب، وليس هذا السقوط المستمر على أرضية الملعب"

وتولى لوف، البالغ من العمر 62 عاما، تدريب منتخب ألمانيا في 2006، وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وعن مستقبله قال لوف إنه مستعد الآن لتولي منصب في كرة القدم مجددا إذا أحس بأن مهمة ما تحفزه.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن لوف قاد منتخب ألمانيا الأول في 198 مباراة، حقق الفوز في 125 مباراة، وتعادل 39 مرة، وخسر في 34 مباراة.