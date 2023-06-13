رسميا.. العين يعلن رحيل أندري يارمولينكو وكايو كانيدو
أعلن نادي العين الإماراتي رحيل الثنائي كايو كانيدو والأوكراني أندري يارمولينكو بشكل رسمي عن صفوف الفريق.
وتوجه نادي العين بالشكر للثنائي على ما قدماه للفريق بعد نهاية تعاقدهما، متمنيا لهما التوفيق في مشوارهما المقبل.
وقال محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم: "لا يفوتنا أن نشكر اللاعب كايو كانيدو، الذي دافع عن شعار العين لمدة أربعة مواسم".
وأضاف: "كما نشكر المدافع الكرواتي تين يدفاي والأوكراني أندري يارمولينكو، بعد انتهاء فترة تعاقدهما مع العين".
وأكد عبيد حماد أن إدارة العين حريصة على "تمليك الجماهير كافة التفاصيل المرتبطة بتجهيزات الفريق من تعاقدات وبرنامج الإعداد الصيفي".
وأوضح: "أجرينا بعض التعديلات بناءً على رؤية المدرب الجديد ووفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة".
وقال حماد: "هناك عدد من اللاعبين ننتظر التقارير الطبية والفنية الخاصة بوضعهم ومدى جاهزيتهم للانخراط في قائمة الفريق والدفاع عن شعار العين إلى جانب زملائهم اللاعبين، والمؤكد أننا حريصون على تمليك جماهيرنا كافة التفاصيل المرتبطة بوضع لاعبينا وتحضيرات الفريق أولاً بأول".