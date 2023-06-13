رسميا.. العين يعلن رحيل ‏أندري يارمولينكو وكايو كانيدو

وتوجه نادي العين بالشكر للثنائي على ما قدماه للفريق بعد نهاية تعاقدهما، متمنيا لهما التوفيق في مشوارهما المقبل.

وقال محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم: "لا يفوتنا أن نشكر اللاعب كايو كانيدو، الذي دافع عن شعار العين لمدة أربعة مواسم".

وأضاف: "كما نشكر المدافع الكرواتي تين يدفاي والأوكراني أندري يارمولينكو، بعد انتهاء فترة تعاقدهما مع العين".