الكونفدرالية الأفريقية: تعادل بيراميدز مع مارومو غالانتس.. والاتحاد المنستيري مع أسيك ميموزا
مباريات الإياب من المقرر أن تقام يوم الأحد 30 أبريل 2023.
فرض بيراميدز المصري التعادل بنتيجة 1/1 على ضيفه مارومو غالانتس من جنوب أفريقيا، كما تعادل الاتحاد المنستيري التونسي على ملعبه مع أسيك ميموزا من ساحل العاج في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد.
وتقدم رانغا شيفافيرو لمارومو غالانتس في المباراة في الدقيقة 55، من ضربة رأسية مستغلا الخروج الخاطئ للحارس أحمد الشناوي.
وأدرك رمضان صبحي التعادل لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1.
وفي مباراة ثانية تعادل الاتحاد المنستيري سلبيًا على ملعبه مع أسيك ميموزا من ساحل العاج.
وكان ريفرز يونايتد النيجيري قد خسر على ملعبه 0/2 أمام يانغ أفريكانز التنزاني.
وفي وقت لاحق يلعب اتحاد الجزائر مع ضيفه الجيش الملكي المغربي.
ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب يوم الأحد 30 أبريل 2023.