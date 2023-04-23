الكونفدرالية الأفريقية: تعادل بيراميدز مع مارومو غالانتس.. والاتحاد المنستيري مع أسيك ميموزا

فرض بيراميدز المصري التعادل بنتيجة 1/1 على ضيفه مارومو غالانتس من جنوب أفريقيا، كما تعادل الاتحاد المنستيري التونسي على ملعبه مع أسيك ميموزا من ساحل العاج في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد.

وتقدم رانغا شيفافيرو لمارومو غالانتس في المباراة في الدقيقة 55، من ضربة رأسية مستغلا الخروج الخاطئ للحارس أحمد الشناوي.

وأدرك رمضان صبحي التعادل لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1.