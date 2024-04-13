بعد إحراز لقب السوبر.. الهلال السعودي يحسم موقفه حول مستقبل جيسوس

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي تمديد تجربة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، ليستمر في منصبه على رأس الجهاز الفني لعامين إضافيين وفق ما أوردته تقارير إخبارية برتغالية.

وقالت شبكة "يول" (UOL) البرتغالية، إن إدارة الهلال قدمت عرضًا ضخمًا لجيسوس (69 عامًا) من أجل تجديد عقده لموسمين إضافيين، فيما سينتهي عقده الحالي مع الهلال نهاية يونيو المقبل.

وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن جيسوس يرحب بالبقاء داخل النادي السعودي حتى يونيو 2026 بعد أن قاده حتى الآن لمسيرة مذهلة أحرز فيها منذ يومين لقب كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، فيما يتجه بخطوات ثابتة نحو التتويج بلقب دوري "روشن" للمحترفين بجانب المراهنة على لقب دوري أبطال آسيا.

وقالت شبكة "يول" إن "الاتفاق بين إدارة الهلال والمدرب البرتغالي على وشك الإتمام، خاصة أن جيسوس يرحب بتجديد العقد".

من جانبه علّق حسن الناقور، العضو الذهبي لنادي الهلال، على تقارير تمديد عقد الفني البرتغالي بالقول إن إدارة الزعيم تخطط للسيطرة على البطولات في المستقبل، وإن هذا القرار من شأنه أن يدفع جيسوس لتحديد هدفه المقبل وهو الفوز بكأس العالم للأندية 2025.