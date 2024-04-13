بعد إحراز لقب السوبر.. الهلال السعودي يحسم موقفه حول مستقبل جيسوس
قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي تمديد تجربة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، ليستمر في منصبه على رأس الجهاز الفني لعامين إضافيين وفق ما أوردته تقارير إخبارية برتغالية.
وقالت شبكة "يول" (UOL) البرتغالية، إن إدارة الهلال قدمت عرضًا ضخمًا لجيسوس (69 عامًا) من أجل تجديد عقده لموسمين إضافيين، فيما سينتهي عقده الحالي مع الهلال نهاية يونيو المقبل.
وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن جيسوس يرحب بالبقاء داخل النادي السعودي حتى يونيو 2026 بعد أن قاده حتى الآن لمسيرة مذهلة أحرز فيها منذ يومين لقب كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، فيما يتجه بخطوات ثابتة نحو التتويج بلقب دوري "روشن" للمحترفين بجانب المراهنة على لقب دوري أبطال آسيا.
وقالت شبكة "يول" إن "الاتفاق بين إدارة الهلال والمدرب البرتغالي على وشك الإتمام، خاصة أن جيسوس يرحب بتجديد العقد".
من جانبه علّق حسن الناقور، العضو الذهبي لنادي الهلال، على تقارير تمديد عقد الفني البرتغالي بالقول إن إدارة الزعيم تخطط للسيطرة على البطولات في المستقبل، وإن هذا القرار من شأنه أن يدفع جيسوس لتحديد هدفه المقبل وهو الفوز بكأس العالم للأندية 2025.
وحقق الهلال السعودي حتى الآن مشوارًا كرويًا مذهلاً تحت قيادة جورج جيسوس، حيث أحرز 34 انتصارًا متتاليًا في كل المسابقات وذلك في طريقه للتتويج بالدوري الممتاز بعد أن وسع الفارق مع وصيفه النصر إلى 12 نقطة، قبل 8 جولات من عمر المسابقة، قبل أن يتوج، الخميس، بكأس السوبر بعد الفوز على الاتحاد (4 ـ 1) في النهائي.
ويملك الهلال رقمًا فريدًا خلال الموسم الحالي ضمن دوري المحترفين بتحقيقه 25 انتصارًا في 27 مباراة، مع تعادلين اثنين ودون أن يتكبد خسارة واحدة.
كما قاد المدرب البرتغالي، فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يلاقي العين الإماراتي يومي 16 و23 أبريل الجاري.
وتعاقد الهلال مع جورج جيسوس، في يوليو 2023، في تجربة ثانية بين الطرفين بعد أن كان أشرف عليه في مناسبة أولى موسم 2018 ـ 2019.