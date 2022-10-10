تقارير: الهلال يسدد 12.5 مليون ريال للنصر على خلفية قضية محمد كنو

كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن نادي الهلال نفذ قرار ‎مركز التحكيم الرياضي في قضية محمد كنو وقام بتسديد مبلغ قدر بحوالي 12.5 مليون ريال الى نادي النصر عبر حوالة بنكيه تم تحويلها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت إعادة المبلغ الذي استلمه اللاعب وفقًا لقرار ‎مركز التحكيم الرياضي، كما أن المركز التحكيمى قام برد الطلب المقدم من الهلال بمراجعة القرار في قضية محمد كنو لاشتماله على الربا الصريح، وقرر اعتماد الحكم بما يشمل من فوائد مالية.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، أعلنت، في مايو الماضي، عن إيقاف محمد كنو 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين "الصيفية والشتوية".

وألزمت غرفة فض المنازعات وقتها محمد كنو، ونادي الهلال، بالتضامن، دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارات دعوى إنهاء العقد من جانب واحد، وسداد تعويض مالي بين اللاعب محمد كنو ونادي النصر والأخير ضد اللاعب والهلال.

وقال النصر سابقًا إن محمد كنو وقع عقدًا، في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادي الهلال أي بعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.

وقامت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بتصعيد قضية اللاعب السعودي، إلى لجنة الاحتراف، التي بدأت وقتها بالتحقيق مع كنو، وممثلين عن الهلال والنصر.

ويذكر أن رئيس النصر مسلى آل معمر قام بتقديم استئناف طالب فيه باستعادة مقدم العقد الذي تسلمه كنو بعد التوقيع والذى يقدر بـ 7.5 ألف ريال، بالإضافة لدفع 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي كاملا للنادي، ونصف مقدم العقد.