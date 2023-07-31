البطولة العربية.. الوحدة يهزم شباب بلوزداد ويقترب من ربع النهائي (فيديو)
اقترب الوحدة الإماراتي من التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد فوزه 2/1 على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2/0، اليوم الإثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).
ولحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة أنهى الوحدة الشوط الأول متقدما 1/0 سجله فاكوندو دانيل كروسبزكي في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف كريستيان جوانكا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 61 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وسجل سفين فاندنبروك هدف التقليص لشباب بلوزداد في الدقيقة 84 لكن المباراة انتهت على فوز الوحدة 2/1.
ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 6 نقاط، حيث فاز 2/1 على الكويت في الجولة الأولى ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.
ولحساب الجولة ذاتها يلعب الرجاء البيضاوي المغربي مع الكويت في وقت لاحق.
وفي الجولة الأخيرة سيلعب الوحدة مع الرجاء، وشباب بلوزداد مع الكويت يوم الخميس 3 أغسطس.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.