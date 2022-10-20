نقاش حاد بين حازم إمام وأحمد الشناوي لعدم احتساب ضربة جزاء لسموحة أمام الزمالك (فيديو)

دخل حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ قائد نادي الزمالك الأسبق، في نقاش حاد مع الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، بسبب لعبة جدلية في مباراة الزمالك وسموحة بافتتاح الدوري المصري.

وبدأ الزمالك حملته للاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بفوزه ثمين 2 - صفر على ضيفه سموحة في المرحلة الأولى للمسابقة.

وفي الشوط الثاني ظهرت لقطة مثيرة للجدل بعد اصطدام تسديدة مهاجم سموحة في يد محمد عبدالغني مدافع الزمالك، ولم يتم احتسابها ركلة جزاء.

وقال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية بشبكة "أون تايم سبورتس" إن حكم الفيديو كان عليه استقدام نادر قمر الدولة حكم الساحة، والتأكيد على أن الكرة ركلة جزاء.

وتدخل حازم إمام المتواجد في الأستوديو وأكد أن يد محمد عبد الغني في محيط جسمه وعلى بطنه، ولا يجوز احتسابها ركلة جزاء.

وتدخل أحمد الشناوي بنقاش حاد مع حازم إمام وأكد الحكم السابق أن الكرة ركلة جزاء، وتدخل حازم إمام وأكد أنها لا ترتقي لركلة جزاء.