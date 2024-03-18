طرد تشافي في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد (فيديو)

خرج تشافي مدرب برشلونة بالبطاقة الحمراء خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

ومنح الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز المدرب تشافي بطاقة صفراء في الدقيقة 41، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه تشافي بسبب احتجاجه على قرارات الحكم.

وانتهى الشوط الأول على تقدم برشلونة 1/0 سجله جواو فيليكس في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكان فيليكس قد سجل أيضا هدف فوز برشلونة في مباراة الدور الأول.