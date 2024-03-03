كأس الكونفدرالية.. فيوتشر يكتسح الهلال ويبلغ ربع النهائي

ضمن فيوتشر المصري التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، في حين فشل الأفريقي التونسي في التأهل بسيناريو درامي.

واكتسح فيوتشر ضيفه الهلال السوداني 5/0 في المجموعة الأولى، في حين تعادل الأفريقي 1/1 مع ضيفه أكاديميكا لوبيتو الأنغولي.

وسجل لفيوتشر علي زعزع ومحمد صادق وأحمد عاطف في الدقيقة 22 و45 و55، قبل أن يسجل خالد المسماري لاعب الهلال هدفا عكسيا في الدقيقة 69، ووقع أحمد عاطف الهدف الخامس لفيوتشر في الدقيقة 88.

ورفع الفوز رصيد فيوتشر إلى 11 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن اتحاد الجزائر الذي فاز 2/1 على ضيفه سوبر سبورت يونايتد.