كأس الكونفدرالية.. فيوتشر يكتسح الهلال ويبلغ ربع النهائي
ضمن فيوتشر المصري التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، في حين فشل الأفريقي التونسي في التأهل بسيناريو درامي.
واكتسح فيوتشر ضيفه الهلال السوداني 5/0 في المجموعة الأولى، في حين تعادل الأفريقي 1/1 مع ضيفه أكاديميكا لوبيتو الأنغولي.
وسجل لفيوتشر علي زعزع ومحمد صادق وأحمد عاطف في الدقيقة 22 و45 و55، قبل أن يسجل خالد المسماري لاعب الهلال هدفا عكسيا في الدقيقة 69، ووقع أحمد عاطف الهدف الخامس لفيوتشر في الدقيقة 88.
ورفع الفوز رصيد فيوتشر إلى 11 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن اتحاد الجزائر الذي فاز 2/1 على ضيفه سوبر سبورت يونايتد.
وسجل عبدالرحمن باشا وعبدالله كانو هدفي اتحاد الجزائر في الدقيقتين 26 و76 على الترتيب، وسجل تندامودزيمو ماتودزي هدف الضيوف في الدقيقة 51.
وتعادل الأفريقي التونسي 1/1 مع ضيفه أكاديميكا لوبيتو، وكان قريبا من التأهل لربع النهائي.
وتقدم الأفريقي بهدف سجله كيغسلاي إيدوه في الدقيقة 58، وتعادل شيسابا كاشيمبومبو سامويل لأكاديميكا لوبيتو في الدقيقة 79.
واحتل الأفريقي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط متأخرا بنقطتين عن دريمز الغاني الذي خسر من ريفرز يونايتد النيجيري.
وكان ريفرز يونايتد متعادلا 1/1 مع دريمز، ما يعني تأهل الأفريقي لربع النهائي.
لكن ريفرز يونايتد سجل هدفا في الدقيقة 90+10 ليضمن المركز الثاني برصيد 12 نقطة خلف دريمز المتصدر بنفس الرصيد.
وتتواجد خمسة فرق عربية في ربع النهائي، وهي اتحاد الجزائر وفيوتشر والزمالك وأبوسليم ونهضة بركان.