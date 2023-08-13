رد فعل رونالدو بعد حصول "سافيتش" على جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية (فيديو)

رونالدو قاد فريقه النصر السعودي للفوز 2-1 على غريمه المحلي الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، مبرزًا في الوقت ذاته استياءه لعدم اختياره أفضل لاعبي المباراة.

وأبدى رونالدو اعتراضه بسبب عدم اختياره أفضل لاعبي المباراة، وهي الجائزة التي نالها سافيتش لاعب الهلال.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر حصول لاعب الوسط الصربي على الجائزة قبل أن يظهر رونالدو متحدثًا إلى أحد منظمي المباراة على ما يبدو رافعًا اثنين من أصابعه، في إشارة على ما يبدو للهدفين اللذين سجلهما، قبل أن يغادر ضاحكًا.

وقام رونالدو باحتضان ميلينكوفيتش-سافيتش قبل صعوده لتسلم الجائزة رغم الاستياء.