رد فعل رونالدو بعد حصول "سافيتش" على جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية (فيديو)
لم يخف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، مشاعره بعد فوز سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بجائزة أفضل لاعب في البطولة العربية، رغم قيادة رونالدو فريقه للتويج بها.
رونالدو قاد فريقه النصر السعودي للفوز 2-1 على غريمه المحلي الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، مبرزًا في الوقت ذاته استياءه لعدم اختياره أفضل لاعبي المباراة.
وأبدى رونالدو اعتراضه بسبب عدم اختياره أفضل لاعبي المباراة، وهي الجائزة التي نالها سافيتش لاعب الهلال.
وتم تداول مقطع فيديو يظهر حصول لاعب الوسط الصربي على الجائزة قبل أن يظهر رونالدو متحدثًا إلى أحد منظمي المباراة على ما يبدو رافعًا اثنين من أصابعه، في إشارة على ما يبدو للهدفين اللذين سجلهما، قبل أن يغادر ضاحكًا.
وقام رونالدو باحتضان ميلينكوفيتش-سافيتش قبل صعوده لتسلم الجائزة رغم الاستياء.
وسجل رونالدو، قبل خروجه مصابًا، هدفين ليقود فريقه بعشرة لاعبين لقلب تأخره بهدف للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه والتتويج بأول ألقابه مع الفريق الذي انضم إليه فترة الانتقالات الماضية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.
وسجل البرازيلي ميشايل ديلغادو هدف الهلال بضربة رأس في الدقيقة الـ51 قبل أن يشهر الحكم المغربي رضوان جيد البطاقة الحمراء لعبد الإله العمري مدافع النصر في الدقيقة الـ71، وبعدها بثلاث دقائق هز رونالدو الشباك بتسديدة قوية إثر تمريرة عرضية من سلطان الغنام ليحتكم الفريقان لوقت إضافي.
وفي الدقيقة الـ98 أحرز قائد البرتغال هدف الفوز بضربة رأس رائعة إثر متابعة تسديدة زميله سيكو فوفانا القوية التي ارتدت من العارضة في الشوط الإضافي الأول.
وبعد التحام قوي مع البديل محمد جحفلي في الدقيقة 110 تعرض رونالدو للإصابة ليغادر الملعب متألمًا.