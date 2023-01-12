مباراة الأهلي والمصري.. محمد مجدي أفشة يتعرض لإصابة قوية (فيديو)

وأكمل محمد مجدي أفشة الشوط الأول من المباراة حيث انتهى النصف الأول على التعادل السلبي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري ويتقدم بـ3 نقاط عن فيوتشر و4 نقاط عن الزمالك، ولعب كل منهما مباراة أكثر من الأهلي.

وبعد مواجهة المصري سيلعب الأهلي مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر، ثم يواجه الزمالك في الدوري المصري.