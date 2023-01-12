مباراة الأهلي والمصري.. محمد مجدي أفشة يتعرض لإصابة قوية (فيديو)
محمد مجدي أفشة سقط بعد إصابة دامية، عقب التحام قوي مع محمود جاد حارس المصري.
تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خلال مواجهة المصري في الجولة الـ13 من الدوري المصري، اليوم الخميس.
وسقط محمد مجدي أفشة بعد إصابة دامية، عقب التحام قوي مع محمود جاد حارس المصري، الذي حاول إبعاد كرة بقبضة يده، لكنه اصطدم بوجه أفشة.
وأكمل محمد مجدي أفشة الشوط الأول من المباراة حيث انتهى النصف الأول على التعادل السلبي.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري ويتقدم بـ3 نقاط عن فيوتشر و4 نقاط عن الزمالك، ولعب كل منهما مباراة أكثر من الأهلي.
وبعد مواجهة المصري سيلعب الأهلي مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر، ثم يواجه الزمالك في الدوري المصري.