بعد أيام من مأساة الزلزال.. المغرب يهزم بوركينا فاسو وديا

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 36 إثر تبادل سريع للكرة بين الوافد الجديد أمين عدلي وعز الدين أوناحي الذي توغل ووضع الكرة بين ساقي الحارس إيرفي كوفي.

وقبل انطلاق المباراة وقف المنتخبان دقيقة صمت مع حمل لافتة تضامن مع ضحايا زلزال إقليم الحوز قرب مدينة مراكش المغربية مع رفع شارة سوداء من لاعبي الفريقين.

وجمعت الجماهير المغربية التي تجاوزت 30 ألف متفرج تبرعات عينية وأخرى مالية لدعم ضحايا الزلزال العنيف قبل بداية المباراة بنحو ساعتين.