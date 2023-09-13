بعد أيام من مأساة الزلزال.. المغرب يهزم بوركينا فاسو وديا
فاز منتخب المغرب 1-صفر على بوركينا فاسو وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم لكرة القدم ونهائيات كأس الأمم الأفريقية في شمال فرنسا اليوم الثلاثاء.
وجاء هدف الفوز في الدقيقة 36 إثر تبادل سريع للكرة بين الوافد الجديد أمين عدلي وعز الدين أوناحي الذي توغل ووضع الكرة بين ساقي الحارس إيرفي كوفي.
وقبل انطلاق المباراة وقف المنتخبان دقيقة صمت مع حمل لافتة تضامن مع ضحايا زلزال إقليم الحوز قرب مدينة مراكش المغربية مع رفع شارة سوداء من لاعبي الفريقين.
وجمعت الجماهير المغربية التي تجاوزت 30 ألف متفرج تبرعات عينية وأخرى مالية لدعم ضحايا الزلزال العنيف قبل بداية المباراة بنحو ساعتين.
وجاءت أول فرصة بالدقيقة الأولى إثر تسديدة قوية من سليم أملاح على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس بصعوبة.
وسيطر لاعبو المغرب على الكرة مع أداء هجومي يقابله تكتل دفاعي من بوركينا فاسو، لكن يوسف النصيري أطلق تسديدة بالدقيقة 27 تصدى لها الحارس على مرتين.
وتبادل أوناحي الكرة مع عدلي ليتقدم ويحرز هدف الفوز.
وعاد أوناحي ليسدد في الدقيقة 39 لكن مرة الكرة بمحاذاة القائم الأيسر، وردت بوركينا فاسو قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بهجمة مرتدة وأفضلية عددية لكن تسديدة عبدول تابسوبا علت العارضة.
وأهدر عدلي أبرز فرصة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 53 بعد متابعة كرة ارتدت من الحارس بعد تسديدة يحيى عطية الله لكنه سددها إلى جوار المرمى.
وارتكب يوسفو دايو مدافع بوركينا فاسو خطأ بعد دقيقتين لم يستغله عبد الصمد الزلزولي الذي لمست تسديدته القائم الأيمن وخرجت بعيدا عن المرمى.