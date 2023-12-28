كيفن دورانت يقود فينكس للفوز على هيوستون

سجل كيفن دورانت ثلاثة أرقام مزدوجة بينما أضاف زميلاه ديفن بوكر وإريك جوردون 47 نقطة ليفوز فريقهم فينكس صنز خارج ملعبه على هيوستون روكتس 129-113 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز دورانت 27 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة إضافة إلى تقديم 16 كرة حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل له خلال مسيرته. وكان بحق مهندس الانتصار.

وأحرز بوكر 20 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة لزملائه بينما أضاف جوردن 27 نقطة منها 17 نقطة في الربع الثاني.