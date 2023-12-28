كيفن دورانت يقود فينكس للفوز على هيوستون
سجل كيفن دورانت ثلاثة أرقام مزدوجة بينما أضاف زميلاه ديفن بوكر وإريك جوردون 47 نقطة ليفوز فريقهم فينكس صنز خارج ملعبه على هيوستون روكتس 129-113 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
وأحرز دورانت 27 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة إضافة إلى تقديم 16 كرة حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل له خلال مسيرته. وكان بحق مهندس الانتصار.
وأحرز بوكر 20 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة لزملائه بينما أضاف جوردن 27 نقطة منها 17 نقطة في الربع الثاني.
وخاض هيوستون المباراة دون لاعبه المصاب ديلون بروكس ليخسر للمرة الثالثة في أربع مباريات في ملعبه.
وكان البيرين سينجون أفضل مسجلي روكتس برصيد 24 نقطة وأحرز زميله جالين جرين 23 نقطة.
وفي مواجهة أخرى أحرز جاريت ألين 24 نقطة وسيطر على 23 كرة مرتدة ليقود فريقه كليفلاند كافاليرز لتعويض تأخره بفارق 20 نقطة والفوز 113-110 على مضيفه دالاس مافريكس.
وأضاف البديل كريس لوفيرت 29 نقطة لرصيد الفريق الفائز.
وأحرز لوك دونتشيتش لاعب دالاس 39 نقطة لفريقه منها رمية ثلاثة قبل 17.1 ثانية من النهاية.
وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها دونتشيتش 39 نقطة أو أكثر لفريقه.
وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه نيويورك نيكس 129-120 وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز خارج ملعبه على أورلاندو ماجيك 112-92.
وفاز تورونتو رابتورز 132-102 على واشنطن ويزاردز في ملعب الأخير.