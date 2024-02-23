صدمة جديدة في ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

وأعلن نادي ريال مدريد مساء اليوم الجمعة، تشخيص إصابة خوسيلو بعد الفحوصات التي خضع لها، وإصابته في عظم كاحله الأيمن.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "الفحوصات أظهرت وجود مشكلة في عظم الكاحل الأيمن.. وسيستمر في العلاج".

ويتدرب خوسيلو في صالة الألعاب الرياضية لليوم الثالث على التوالي، حيث رجحت صحيفة "ذي أثلتيك" أن مهاجم ريال مدريد سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع.