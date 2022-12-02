ريمونتادا درامية لكوريا الجنوبية على حساب البرتغال تصعد بهما لدور الـ16.. وثنائية أرسكايتا لم تشفع لأوروغواي
سجلت كوريا الجنوبية هدفا في الوقت القاتل لتهزم البرتغال 2-1 وتتأهل لدور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الأوروبي متفوقة بفارق الأهداف المسجلة على أورغواي.
وتأهلت كوريا الجنوبية وصيفة للبرتغال إلى الدور المقبل على حساب أورغواي التي فازت 2-صفر على غانا.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، انطلق المهاجم سون هيونج مين بعد ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي قبل أن يمرر الكرة إلى هوانج هي تشان الذي وضعها في الشباك ليطلق احتفالات جنونية في المدرجات.
وفي أول ظهور في التشكيلة الأساسية، افتتح ريكاردو هورتا التسجيل في الدقيقة الخامسة مستغلا عرضية من ديوجو دالوت، بينما تعادل كيم يونج-جوون بهدف سجله في الدقيقة 27 عندما اصطدمت ركلة ركنية بظهر قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لتتهيأ إلى اللاعب الذي وضعها في الشباك.
وفي المباراة الأخرى سجل جورجيان دي أرسكايتا ثنائية لتفوز أورغواي 2-صفر على غانا اليوم الجمعة لكن ذلك لم يكن كافيا لاحياء آمالها في مواصلة المشوار بكأس العالم بعدما تخطتها كوريا الجنوبية للمركز الثاني في المجموعة الثامنة بالفوز على البرتغال.
وأنهت أورغواي صيامها التهديفي بكأس العالم في قطر بفضل ثنائية دي أرسكايتا ليستفيق المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بعد أن أهدر الغاني أندريه أيو ركلة جزاء.
وفي مشاركته الأساسية الأولى في البطولة افتتح أرسكايتا التسجيل برأسه من مسافة قريبة في الدقيقة 26.
وضاعفت أوروجواي، التي أقصت غانا من دور الثمانية في كأس العالم 2010، الغلة عن طريق نفس اللاعب، بعد ست دقائق أخرى.
وكان القائد أيو أهدر ركلة جزاء سددها ضعيفة بقدمه اليسرى في الدقيقة 21 وأنقذها الحارس.
وبفوزها اليوم احتلت أورغواي المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية التي تأهلت بفارق الأهداف المسجلة بعد أن سجلت هدفا متأخرا لتفوز 2-1 على البرتغال. وتذيلت غانا المجموعة بثلاث نقاط.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثامنة: