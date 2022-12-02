ريمونتادا درامية لكوريا الجنوبية على حساب البرتغال تصعد بهما لدور الـ16.. وثنائية أرسكايتا لم تشفع لأوروغواي

سجلت كوريا الجنوبية هدفا في الوقت القاتل لتهزم البرتغال 2-1 وتتأهل لدور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الأوروبي متفوقة بفارق الأهداف المسجلة على أورغواي.

وتأهلت كوريا الجنوبية وصيفة للبرتغال إلى الدور المقبل على حساب أورغواي التي فازت 2-صفر على غانا.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، انطلق المهاجم سون هيونج مين بعد ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي قبل أن يمرر الكرة إلى هوانج هي تشان الذي وضعها في الشباك ليطلق احتفالات جنونية في المدرجات.

وفي أول ظهور في التشكيلة الأساسية، افتتح ريكاردو هورتا التسجيل في الدقيقة الخامسة مستغلا عرضية من ديوجو دالوت، بينما تعادل كيم يونج-جوون بهدف سجله في الدقيقة 27 عندما اصطدمت ركلة ركنية بظهر قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لتتهيأ إلى اللاعب الذي وضعها في الشباك.