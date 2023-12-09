النصر يعود لدرب الانتصارات بالدوري السعودي في مباراة رونالدو رقم 1200

وبعد تعثره في الجولة الماضية أمام الهلال المتصدر، عاد النصر لطريق الانتصارات مرة أخرى، وفاز بأربعة أهداف.

وتمكن رونالدو أخيرا من تسجيل الهدف الأول من لمسة مباشرة من مسافة قريبة، مستغلا عرضية مثالية من ماني في الدقيقة 31.

بهذا، يعزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا، ويوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه، ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال، إلى هدفين.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ضاعف النصر تقدمه بهدف سجله أوتافيو بضربة رأس، مستغلا عرضية لعبها رونالدو من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 67 عزز تاليسكا تقدم الفريق بتسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة متقنة من ماني الذي راوغ عددا من لاعبي الرياض داخل منطقة الجزاء، بعدما أخفق الفريق الضيف في إبعاد كرة عرضية.

ومن هجمة مرتدة سريعة، سجل أندري جراي هدف الرياض الوحيد في الدقيقة 68.

واختتم تاليسكا التسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس من مسافة قريبة، مستغلا عرضية متقنة من سلطان الغنام.