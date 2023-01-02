ترتيب الدوري المصري: أسوان يلحق الخسارة الأولى بالزمالك (فيديو)
ألحق أسوان الخسارة الأولى بنادي الزمالك في الدوري المصري بعدما تغلب عليه 2/1،اليوم الإثنين، في الجولة الـ11 من المسابقة.
وتقدم أسوان بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة سجله محمد عبدالغني لاعب الزمالك بالخطأ في مرمى فريقه.
وأنهى أسوان الشوط الأول متقدما 2/0 بعدما سجل له ديلسون كاموني هدفا في الدقيقة 45+2 بضربة رأس بمساعدة أحمد بلحاج.
وتلقى الزمالك أول خسارة في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز 7 مرات، وتعادل 3 مرات، ليتجمد رصيد حامل اللقب في الموسمين الماضيين عند 24 نقطة من 10 مباريات.
وظل الزمالك في الصدارة مع الأهلي، لكن يمكن للمارد الأحمر الانفراد بالصدارة حال الفوز أو التعادل مع بيراميدز في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
في المقابل ارتفع رصيد أسوان إلى 15 نقطة من 11 مباراة في المركز السابع.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الداخلية ثم الاتحاد السكندري في الدوري المصري، قبل مواجهة بيراميدز في كأس مصر 2021/2022، ثم مع الأهلي في الدوري.