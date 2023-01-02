ترتيب الدوري المصري: أسوان يلحق الخسارة الأولى بالزمالك (فيديو)

وظل الزمالك في الصدارة مع الأهلي، لكن يمكن للمارد الأحمر الانفراد بالصدارة حال الفوز أو التعادل مع بيراميدز في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

في المقابل ارتفع رصيد أسوان إلى 15 نقطة من 11 مباراة في المركز السابع.