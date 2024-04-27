الأهلي يهزم مازيمبي ويتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة تواليا
تأهل الأهلي المصري لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي (3 ـ 0) الجمعة في القاهرة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي، بعد أن كان الفريقان تعادلا دون أهداف في لوبومباتشي الأسبوع الماضي.
وضرب الأهلي حامل اللقب في 11 مرة (رقم قياسي) موعدا جديدا مع المشهد الختامي لأمجد الكؤوس القارية، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في المسابقة التي توج بلقبها 3 مرات في آخر 4 نسخ.
وسجل محمد عبد المنعم الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 68 من المباراة، بعد توزيعة دقيقة من المدافع الأيسر علي معلول.
وأضاف المهاجم وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 84 بعد أن استقبل تمريرة على المقاس من علي معلول ليمضي على فوز فريق القلعة الحمراء وتأهله للنهائي حيث يلاقي الترجي التونسي المتأهل بدوره على صن داونز الجنوب إفريقي.
وأضاف أكرم توفيق الهدف الثالث للأهلي ي الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.
و كان الأهلي والترجي التقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين، الأولى في 2012 وتوج الأهلي باللقب، والثانية في 2018 وآل فيها التتويج للترجي.