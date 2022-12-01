مباراة المغرب وكندا.. حكيم زياش يسجل أسرع أهداف للمنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم
هدف حكيم زياش الهدف الأبعد مسافة للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة (منذ 1966) من مسافة (30.66مترا).
حقق حكيم زياش رقما مييزا بعد هدفه المبكر في مباراة المغرب مع كندا في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم 2022، اليوم الخميس.
وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام فإن حكيم زياش سجل أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم بعد (3:30).
كما أنه الهدف الأبعد مسافة للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة (منذ 1966) من مسافة (30.66مترا).