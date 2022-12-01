مباراة المغرب وكندا.. حكيم زياش يسجل أسرع أهداف للمنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم

حقق حكيم زياش رقما مييزا بعد هدفه المبكر في مباراة المغرب مع كندا في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم 2022، اليوم الخميس.

وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام فإن حكيم زياش سجل أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم بعد (3:30).