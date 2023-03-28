تصفيات يورو 2024: فرنسا تتجاوز إيرلندا.. وفوز السويد وهولندا وبولندا
تغلب منتخب فرنسا 1/0 على مضيفه إيرلندا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، اليوم الإثنين.
وعلى ملعب استاد أفيفا سجل بنيامين بافارد الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة يمينية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50.
ورفع الفوز رصيد منتخب فرنسا إلى 6 نقاط من مباراتين، حيث تغلب 3/0 على هولندا في الجولة الأولى، وهذه أول مباراة لمنتخب إيرلندا في المجموعة.
ولحساب الجولة والمجموعة ذاتها تغلب منتخب هولندا 3/0 على جبل طارق.
وتقدم ممفيس ديباي لهولندا في الدقيقة 23، وأضاف ناثان أكي الهدف الثاني في الدقيقة 50، وعاد ناثان أكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لهولندا في الدقيقة 82.
ولعب منتخب جبل طارق بـ10 لاعبين بعد طرد ليام وولكر في الدقيقة 51.
ويملك منتخب هولندا 3 نقاط في حين لا يملك منتخب جبل طارق أي نقطة.
وفي المجموعة السادسة تغلب منتخب السويد 5/0 على أذربيجان.
وسجل أهداف السويد إيميل فورسبيرغ وفيكتور غيوكيرس وجاسبر كارلسون وهدف عكسي بتوقيع بهلول مصطفى آزادي.
وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب النمسا 2/1 على إستونيا.
ويملك منتخب النمسا 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة مقابل 3 نقاط من مباراة لبلجيكا، و3 نقاط للسويد من مباراتين.
وفي أبرز مباريات الثلاثاء يلعب منتخب إسبانيا مع اسكتلندا، وتركيا مع كرواتيا.