تصفيات يورو 2024: فرنسا تتجاوز إيرلندا.. وفوز السويد وهولندا وبولندا

تغلب منتخب فرنسا 1/0 على مضيفه إيرلندا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، اليوم الإثنين.

وعلى ملعب استاد أفيفا سجل بنيامين بافارد الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة يمينية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50.